Nuovo caso di Covid a Sabaudia. Stando alle prime indiscrezioni si tratterebbe di un cittadino indiano che nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un tampone. L'esito sarebbe arrivato oggi, quindi lo stesso cittadino indiano ha provveduto ad allertare le autorità competenti. Immediato l'intervento degli agenti della polizia locale di Sabaudia che hanno provveduto a constatare la segnalazione per poi allertare il 118 ed avviare tutte le procedure necessarie come previsto dal protocollo per il contenimento del Covid-19