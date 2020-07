Un solo nuovo caso di Coronavirus è stato registrato, nelle ultime 24 ore, nella provincia di Latina. Il caso è stato registrato nello specifico questa mattina e si tratterebbe di un cittadino indiano che nei giorni scorsi era stato sottoposto ad un tampone. L'esito sarebbe arrivato oggi, quindi lo stesso cittadino indiano ha provveduto ad allertare le autorità competenti. Immediato l'intervento degli agenti della polizia locale di Sabaudia che hanno provveduto a constatare la segnalazione per poi allertare il 118 ed avviare tutte le procedure necessarie come previsto dal protocollo per il contenimento del Covid-19

Non si registrano nuovi decessi.

In totale, dall'inizio dell'emergenza

Casi: 588

Guariti: 516

Decessi: 37

Attualmente positivi: 35 (di cui 17 trattati a domicilio)

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

"Si raccomanda, infine, ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento - si legge nella nota della Asl - Si ricorda che, allo stato, l'unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all'essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell'emergenza".