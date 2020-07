Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Monte San Biagio lungo l'Appia.

A scontrarsi una Smart e un Ford Transit. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato soccorso alle persone rimaste coinvolte nel sinistro, fra cui un minore e un ragazzo disabile.

I feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e il conducente della Smart è in prognosi riservata.

La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione ed è al vaglio degli agenti della Polizia di Stato.