Sanità in lutto per la morte del dottor Antonio Soscia, rinomato ginecologo e primario all'ospedale di Fondi e poi a Formia.

E' venuto a mancare dopo una malattia. Per lui arrivano in queste ore parole di cordoglio da tutta la provincia e in particolare dal sud pontino, territorio in cui il dottor Soscia ha fatto nascere tantissimi bambini. Giocatore e amante del basket, ha guidato anche come dirigente la Basket Itri. Su facebook, cordoglio è stato espresso dal sindaco di Itri Antonio Fargiorgio a nome della città, e dal sindaco di Formia Paola Villa.

Molti i colleghi, gli amici e i cittadini che stanno esprimendo il proprio dolore sui social network.