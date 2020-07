L'attività di monitoraggio della costa latinense dal mare, attivata dalla Polizia Locale del capoluogo già da qualche settimana con una pattuglia dotata di gommone del Comune, ha permesso stamattina di soccorrere tre diportisti rimasti bloccati con la loro piccola imbarcazione, a causa di un'avaria, a una certa distanza dalla riva, e soprattutto dalla foce di Rio Martino che dovevano raggiungere per l'alaggio.

I tre erano usciti per pescare e non si erano persi d'animo e avevano iniziato a pagaiare per raggiungere il canale, ma l'impresa si era rivelata ben presto faticosa e lunga: in loro soccorso sono intervenuti gli agenti del dirigente Francesco Passaretti che hanno trainato in sicurezza il natante fino alla foce.

Un episodio questo che testimonia l'importanza dei controlli via mare attivati dal Comune di Latina grazie alla sensibilità della Polizia Locale.