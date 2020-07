Drammatica scena stamattina in pieno centro a Latina dove un uomo di 51 anni, dipendente del Comune, è stato stroncato da un malore mentre camminava a piedi in via IV Novembre, alle spalle delle poste centrali.

Alcuni testimoni si sono affrettati ad allertare la centrale operativa del 118, ma all'arrivo dei soccorritori non c'era più niente da fare per l'uomo: dopo un lungo tentativo di rianimazione, è stato dichiarato il decesso, probabilmente a causa di un infarto.

Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latina.