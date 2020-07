Stando alle prime ricostruzioni, i malviventi sono arrivati sul posto attraverso una strada secondaria, per poi tentare di entrare nel bar attraverso un buco che stavano realizzando sul muro, all'altezza del bagno sul retro. Danni strutturali, dunque, ma nessun bottino: i ladri sono fuggiti senza bottino.

Tentato furto, la scorsa notte alle 2.30 circa, nella stazione di servizio sulla Pontina all'altezza di Campoverde, ad Aprilia. Nel mirino della banda dei malviventi, la stazione di servizio Fiamma 2000, ma gli ignoti non sono riusciti nel loro intento: a metterli in fuga ci hanno pensato i vigilanti della Evolution Service di Aprilia.

