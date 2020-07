Giornata difficile, quella di ieri, sul fronte incendi, per il territorio di Nettuno. Dalle 13.30 fino al tardo pomeriggio, infatti, un vasto rogo ha interessato la zona dei Zucchetti, nello specifico via Concerviano: le fiamme, sospinte dal vento, hanno inghiottito diversi ettari di sterpaglie. In più, il fuoco ha minacciato le abitazioni e reso difficili le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Sul posto, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco coordinate dal Dos e aiutate anche da un elicottero, si sono portati anche i volontari dell'associazione "Nettuno" di protezione civile, della Alfa e dell'Anc di Aprilia e i volontari di Borgo Montello. Infine, erano presenti anche la polizia locale e i carabinieri.