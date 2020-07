Un incidente stradale si è registrato stanotte, intorno all'una, sul lungomare di Latina all'altezza della traversa via Egadi, dove un furgone, in circostanze ancora da verificare, si è schiantato contro le barriere della pista ciclabile, per fortuna senza coinvolgere nessuno.

Dopo l'impatto il mezzo è rimasto incastrato nella balaustra, messo di traverso, bloccando di fatto la circolazione stradale. Il conducente è stato soccorso, ma non ha riportato particolari conseguenze: per gli accertamenti del caso sono poi intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Latina.