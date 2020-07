Mentre la moglie, Grazia Sicilia, vittima del raptus omicida dell'uomo al culmine di una lite, sarà molto probabilmente tumulata a Caltanissetta. Sarà infatti una nota agenzia di onoranze funebri siciliana ad occuparsi del trasferimento del corpo della 45enne uccisa dal marito a colpi di pistola nelle campagna di Fossignano ad Aprilia. Non saranno quindi tumulati uno vicino all'altra i due coniugi. Dopo l'esame del medico legale che l'autorità giudiziaria era intenzionata a richiedere, le salme saranno messe a disposizione delle famiglie e, a quanto è dato sapere, la 45enne sarà trasferita sull'isola dove sarà tumulata. I funerali di Grazia saranno celebrati giovedì alle 10.30 presso la chiesa di Santa Barbara.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli