Un vasto incendio di sterpaglie divampato in un campo lungo via Selciatella, alle porte di Aprilia, minaccia ora di coinvolgere alcune abitazioni. Le fiamme stanno in questo momento devastando un ampio terreno che si trova tra via Selciatell e via dei cinque archi ad Aprilia. È stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile dato che le fiamme si stanno spingendo sempre di più verso alcuni capannoni e alcuni terreni di privati, oltre a lambire anche delle abitazioni della zona.