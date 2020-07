Salvataggio provvidenziale da parte dei carabinieri di Ponza che ieri sono intervenuti in mare, al largo della località conosciuta come Cala Inferno. I militari hanno dovuto infatti prestare soccorso ad una barca da diporto con quattro persone a bordo, tra cui due minori, che , in quello specchio d'acqua, sono stati notati in estrema difficoltà a causa dell'improvvisa mancanza di carburante del natante. Entrambi i minori, venivano trasbordati sul battello dell'arma dei carabinieri, mentre l'imbarcazione in panne, con a bordo i due maggiorenni, è stata trainata all'interno del porto di ponza. Tutti incolumi i quattro turisti, tra i tanti che stanno prendendo d'assalto l'isola lunata in queste settimane estive e che, per non perdersi le sue bellezze, scelgono di noleggiare le imbarcazioni dell'isola sfidando, a volte, anche l'inesperienza in fatto di navigazione.