Nel primo pomeriggio di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Gaeta, via lungomare Caboto, a seguito segnalazioni di un incendio su una imbarcazione da diporto.

Sul posto, ormeggiata presso una banchina privata, uno yacht di diversi metri era interessata dalle fiamme al suo interno.

Per le operazioni di spegnimento si è reso necessario l'intervento della sezione navale vigili del fuoco, di base a Gaeta, con la MBP (MotoBarcaPompa) VF 1086 che, avendo imbarcato il personale di terra, raggiungeva il natante ormeggiato ed iniziava le operazioni di spegnimento.

L'intervento è valso a contenere le fiamme ed evitare il propagarsi delle stesse e le cause dell'incendio in fase di accertamento in collaborazione dell'Autorità Portuale.