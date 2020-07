Cala ancora il numero dei nuovi casi di coronavirus che oggi sono 190. Ieri se ne erano registrati 219 e 249 sabato. Il totale sale così a 244.624.

Oscillante, invece, numero di decessi: 13 oggi contro i 3 di ieri (di cui 8 in Lombardia), per un totale di 35.058. I guariti sono 213 in un giorno (ieri 143), e arrivano a 197.162. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.