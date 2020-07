Brutto incidente, nelle scorse ore, nel pieno centro urbano di Nettuno. All'incrocio tra via Ennio Visca e via Venezia, infatti, un'auto e una moto 125 si sono scontrate fra loro, con i due ragazzi che sellavano il motociclo finiti al Pronto soccorso di Anzio.

L'impatto è avvenuto attorno alle 20.30 di ieri sera e la dinamica è al vaglio degli agenti del Posto mobile di Nettuno della polizia stradale. Le ambulanze hanno dapprima soccorso il 16enne di Anzio che portava la moto, finito in ospedale in codice rosso: oggi, però, le sue condizioni cliniche sono migliorate e il codice è stato riqualificato in giallo. Anche la 18enne anziate che viaggiava sulla moto con lui è stata portata al Pronto soccorso del "Riuniti" per alcune contusioni. Illeso, infine, l'uomo romano di mezza età che era al volante della Fiat 500.