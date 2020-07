Pomeriggio di fuoco, quello di oggi, a Torvajanica, quartiere litoraneo di Pomezia. In particolare,tra via Gubbio e via Foligno, una vasta area caratterizzata da vegetazione, sterpaglie e qualche baracca ha preso fuoco, con una colonna di fumo nero visibile sia da Roma che dai Castelli Romani.

Sul posto si sono portate tre squadre dei vigili del fuoco di Pomezia e Nemi, coadiuvate dai volontari del Nucleo di protezione civile "Airone" di Ardea, da quelli della Gamma 13 di Pomezia e della Echo di Pomezia.