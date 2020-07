I casi positivi al Coronavirus Covid-19 che sono ormai definiti di "importazione" per la nazionalità straniera dei diretti interessati (anche se all'inizio dell'escalation era riferita solo alle persone in arrivo da Paesi stranieri) stanno continuando a tenere banco sia a livello regionale che provinciale. Ieri, infatti, la Asl di Latina ha annunciato due nuovi casi territoriali ed entrambi riferiti a due uomini di origine indiana residenti a Sabaudia per i quali è già stata avviata l'indagine epidemiologica. Sta di fatto che il quadro generale dell'emergenza pontina vede 590 casi; 10,26 di prevalenza (il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti); 516 guariti; 37 deceduti; 37 positivi di cui 15 trattati a domicilio. «Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia intensiva dell'ospedale Goretti», ha sottolineato anche ieri la Asl nel consueto report quotidiano della pandemia aggiungendo la solita raccomandazione ai cittadini di tutta la Provincia «di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda - ha ribadito la Azienda Sanitaria Locale - che, allo stato, l'unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all'essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell'emergenza».

Allargando il discorso a livello regionale, ieri si sono registrati 14 nuovi casi di cui 11 di importazione. «Quattro casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso dal Venezuela, tre dall'India, uno dal Montenegro, uno dalla Tanzania e uno dalla Romania», ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato che poi ha ribadito con forza l'importanza di indossare le mascherine: «Sì, perché si tratta di un elemento importante in questa fase dell'emergenza se non vogliamo correre il rischio di fare come la Catalogna. Non dobbiamo dimenticarci che il virus circola e per questo non dobbiamo abbassare la guardia. E dobbiamo sempre tenere presente che i Paesi attorno all'Italia hanno tutti casi in aumento e che a Roma abbiamo l'aeroporto più importante a livello nazionale».