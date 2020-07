Sterpaglie e vegetazione in fiamme a ridosso della Pontina.

In queste ore, tra Castel Romano e Pomezia, nei pressi del chilometro 25, i vigili del fuoco del Distaccamento di Pomezia stanno lavorando con diverse squadre per domare un rogo divampato proprio a ridosso della strada statale 148. In loro ausilio sono intervenuti anche i colleghi di altri Distaccamenti.

Inevitabili i disagi per la circolazione veicolare in entrambe le direzioni di marcia.

Chiaramente, dopo lo spegnimento delle fiamme si procederà alla bonifica dei luoghi.