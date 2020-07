Quello di ieri, stando alle statistiche del database GeoCetus del Centro Studi Cetacei, è il 15esimo cetaceo spiaggiato o trovato in difficoltà sulle coste del Lazio da gennaio a oggi. Un numero che è in linea rispetto alla media degli ultimi anni.

In particolare, nella giornata di ieri, la Guardia costiera di Anzio e il veterinario della Asl Roma 6 Luigi De Gregorio sono intervenuti lungo la spiaggia vicina alla Riserva naturale di Tor Caldara: proprio qui, infatti, è stato trovato un delfino privo di vita e in avanzato stato di decomposizione.

Il litorale romano torna protagonista per lo spiaggiamento di un delfino.

