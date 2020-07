Nella giornata di oggi, a Fondi, i carabinieri della zona, nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, hanno denunciato a piede libero un 56enne del posto.

In particolare, l'uomo è stato trovato in possesso, dopo accurate perquisizioni personale e domiciliare eseguite dagli stessi carabinieri, di circa due grammi di eroina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Chiaramente, sia la droga che il restante materiale sono stati sottoposti a sequestro.