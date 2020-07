Nella Piana di Segni, tra l'altro, ci sono cambi repentini di temperatura: si parla di un'oscillazione di un grado anche in un solo minuto. Poi c'è il "crollo" termico dal giorno alla notte: 21 gradi di massima e quasi 16 in meno di minima.

Tra sabato e domenica notte, ad esempio, la nuova stazione ha registrato nella Piana di Segni una temperatura minima di 5.6 gradi centigradi, mentre quella dei Pratoni si è fermata a 6.4°. Ieri notte, invece, le temperature si sono abbassate ancora: a Segni 5.5° e al Vivaro 6.1°. Dati impressionanti, come spiegano da Meteo Cloud, soprattutto per la vicinanza col mare di questi due luoghi.

Un impianto ecologico ed eco-sostenibile che ha già fornito i primi risultati, confermando le stupefacenti scoperte effettuate diversi mesi fa con un data-logger posizionato in zona e poi vandalizzato da ignoti: si registra un'escursione termica da record, ancora più accentuata rispetto a quella (già importante) rilevata ai Pratoni del Vivaro, tra Velletri e Rocca di Papa.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli