Sono ancora otto le persone positive al Coronavirus residenti ad Anzio.

Il dato è stato comunicato nelle scorse ore dal Comune e fa riferimento alle ore 21 di lunedì. In particolare, si tratta di persone che, per la maggior parte, si trovano in isolamento domiciliare. Sette, infatti, sono gli individui che stanno trascorrendo il periodo di quarantena in casa, mentre uno solo è ricoverato in ospedale.

«La situazione - ha spiegato il sindaco della città del litorale romano, Candido De Angelis - è monitorata costantemente dalla Asl».