Otto persone ancora positive al Coronavirus e 63 individui guariti completamente dal Covid-19.

Sono questi i dati relativi alla pandemia sul territorio della città industriale alle porte di Roma, che per prima aveva dovuto fare i conti a inizio marzo con i contagi nel Lazio.

Alto, come detto, è il numero di chi ha sconfitto il Coronavirus, mentre le otto persone ancora positive sono tutte in isolamento domiciliare. «Il nuovo caso registrato - hanno specificato dal Comune - è all'interno di un nucleo familiare già risultato positivo. Sono invece 16 i concittadini posti in isolamento domiciliare preventivo e non positivi».