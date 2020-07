E' in calo il numero dei casi di Covid-19 in Italia. Questo quanto registrato dal Ministero della Salute nelle ultime 24 ore. Sono 129, a fronte dei 190 di ieri i nuovi casi positivi. Quindici le persone decedute . I casi totali in Italia salgono invece a 244.752 con 12.248 (-156) attualmente positivi, 197.431 persone guarite. Sono 35.073 le persone purtroppo decedute dall'inizio della pandemia.

In tutta Italia si raccomanda di rispettare le prescrizioni soprattutto di evitare gli assembramenti. Sotto la lente, le regioni con maggiore afflusso turistico dove comunque sono stati intensificati i controlli.