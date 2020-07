Un incidente si è verificato poco fa sulla strada statale 156 dei Monti Lepini. Il traffico è stato momentaneamente deviato con senso alternato sul tratto di strada a confine tra Latina e Frosinone. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, un mezzo pesante è finito per cause da accertare contro e oltre il guard rail. Immediato l'intervento dei soccorsi. Per il recupero del mezzo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, sul posto anche i Carabinieri per i rilievi ed il personale dell'Anas