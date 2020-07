Come si diceva, ama i querceti e i boschi misti a latifoglie: si adatta tranquillamente alle zone cespugliose, ai pascoli e lo si trova anche nella macchia mediterranea e nelle aree montuose fino a 2000 m di quota.

Vive nella nostra macchia mediterranea, è ben presente nell'immaginario collettivo ma si fa vedere poco, ama i cespugli e i boschi ma ogni tanto esce allo scoperto. Questa volta il tasso ha però incontrato sulla sua strada un veicolo che lo ha investito gravemente nel territorio di Terracina. Per fortuna è stato subito segnalato e grazie a Enpa Terracina e alla collaborazione di Dog Town srl, e stato soccorso e trasportato al Cras dei carabinieri forestali di Fogliano.

