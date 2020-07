A causare questo alto valore, hanno evidenziato gli esperti di Meteo Cloud, sono diversi fattori, non ultimi quelli della configurazione della zona e dei venti di terra. Fino a poco prima dei 38.5°, infatti, i termometri si erano fermati a 32°, anche grazie al vento arrivato dal vicino mar Tirreno. Con il cambio della direzione del vento, invece, ecco che la zona si è fatta rovente.

Alle 14.45 nl Borgo dell'Agro Pontino, non nuovo a fenomeni simili, sono stati toccati i 38.5°, una temperatura da record per la giornata.

