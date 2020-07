La strada, chiusa dalla polizia locale in entrambi i sensi di marcia, è stata riaperta dopo circa due ore. I mezzi sono stati rimossi dal personale del deposito giudiziario di zona.

La più grave è la conducente della Fiat Panda che, dopo l'impatto, si è ribaltata su un fianco: la 53enne di Velletri, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco del locale Distaccamento e dal personale del 118, è stata portata in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Colombo" ed è stata ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

