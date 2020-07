Gli agenti del gruppo "Sicurezza Pubblica Emergenziale" hanno quindi deciso di recarsi nel campo nomadi e, nel punto indicato dal segnale gps, hanno trovato una baracca: al suo interno c'era una borsa che conteneva non solo lo smartphone dei turisti tedeschi, ma anche altro materiale rubato. C'erano altri cellulari, occhiali firmati e altro ancora. La donna che aveva la refurtiva ha dichiarato di averla acquistata da un altro abitante del campo rom, ignorandone la provenienza.

