Ennesimo soccorso sul promontorio di San Felice Circeo.

Un escursionista, dopo essersi avventurato probabilmente per raggiungere il Picco di Circe, non è riuscito a tornare indietro. È stato quindi lanciato l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e, come di consueto, anche il personale dell'autoambulanza per eventuali soccorsi qualora dovessero rendersi necessari. È stato attivato anche l'elicottero per cercare di concludere l'intervento prima che cali la notte.

Le operazioni di recupero sono ancora in corso.