Misterioso incendio nella notte al lido di Latina, nei pressi di Capoportiere, dove un incendio ha distrutto il furgone utilizzato da un ristoratore per lo street food. Il mezzo, adibito alla ristorazione ambulante, era in sosta nei pressi dell'area del primo chiosco, la zona dove il commerciante lavora abitualmente durante la giornata. Quando i primi testimoni hanno notato le fiamme, è scattata subito la segnalazione alla centrale operativa del 115. Sono stati quindi i Vigili del fuoco a intervenire per domare le fiamme che avevano completamente avvolto la parte posteriore del furgoncino in circostanze ancora da chiarire: gli specialisti dell'antincendio stanno ancora vagliando le ipotesi del caso. Intanto i Carabinieri della Compagnia di Latina hanno avviato le indagini del caso.