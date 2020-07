Si aggrava inesorabilmente il bilancio dell'incidente di ieri pomeriggio avvenuto sulla Circonvallazione Appia a Velletri. In particolare, la donna di Lariano rimasta gravemente ferita nell'impatto fra la sua Panda e una Alfa 147 guidata da una 36enne veliterna è morta in ospedale nonostante i tentativi di salvarle la vita. La donna, che lascia un compagno e che lavorava come segretaria in un Liceo dei Castelli Romani, era stata estratta dalle lamiere della Panda ribaltata dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, ma le sue condizioni erano già apparse gravissime. Sull'accaduto stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Velletri al fine di ricostruire la dinamica dei fatti.

Incidente fra due auto sulla Circonvallazione Appia, gravissima una donna Ieri alle 20:30 Un bruttissimo incidente si è verificato oggi pomeriggio, 22 luglio 2020, a Velletri, sulla Circonvallazione Appia: due auto, con una dinamica al vaglio dei carabinieri della locale Compagnia, si sono scontrate fra loro poco dopo l'uscita da una curva. Nell'impatto, entrambe le donne che guidavano le vetture sono rimaste ferite. La più grave è la conducente della Fiat Panda che, dopo l'impatto, si è ribaltata su un fianco: la 53enne di Velletri, estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco del locale Distaccamento e dal personale del 118, è stata portata in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Colombo" ed è stata ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravissime. L'altra donna, 36enne veliterna, è stata comunque portata al Pronto soccorso di Velletri, ma le sue condizioni sarebbero migliori rispetto alla conducente dell'altro mezzo. La strada, chiusa dalla polizia locale in entrambi i sensi di marcia, è stata riaperta dopo circa due ore. I mezzi sono stati rimossi dal personale del deposito giudiziario di zona. di: Francesco Marzoli