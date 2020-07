Una notte sul promontorio del Circeo, dove erano rimasti bloccati in seguito ad un'escursione che poteva finire male. Fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco si è rivelato provvidenziale per quattro escursionisti di Roma, di cui uno si era ferito in seguito ad una caduta in un piccolo dirupo del promontorio. I vigili del fuoco li hanno raggiunti grazie all'utilizzo di Whatsapp e li hanno raggiunti dopo le ore 20, quando ormai il sole stava per tramontare. Viste le difficoltà di far sollevare un elicottero a causa del forte vento in quota, si è ritenuto opportuno i soccorritori hanno deciso di trascorrere la notte in quota prima del salvataggio vero e proprio arrivato questa mattina all'alba. Una volta terminate tali procedure, alle prime luci dell'alba e fortunatamente in assenza di vento, i ragazzi venivano recuperati a bordo del drago 57, nuovamente intervenuto, e portati a valle e presi in consegna dal 118.

Intervento terminato alle ore 7