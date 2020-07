Sequestro dei mezzi e dinamica al vaglio dei carabinieri della compagnia di Terracina per l'incidente che ieri ,mercoledì 22 luglio è costato la vita a un uomo di 72 anni , Bruno Guerra, che viveva tra San Vito e Borgo Hermada. L'uomo era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma, nel reparto rianimazione e nonostante le tempestive cure non ce l'ha fatta. L'impatto del ciclista è stato con un'automobile, mentre è ancora da definire la dinamica dei fatti, che sono al vaglio del Nucleo operativo e Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Terracina.