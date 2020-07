Tragedia, nelle scorse ore, ad Ardea. Un uomo di circa 45 anni è rimasto schiacciato sotto al peso di un furgone sotto alla quale stava lavorando per una piccola riparazione. Tutto è avvenuto alla Banditella Bassa: l'uomo, cittadino romeno, era in compagnia di un amico quando è accaduto il peggio: a quanto sembra, pare che il cric o un altro oggetto usato per sollevare il furgone abbia ceduto, schiacciando l'uomo che era sotto al mezzo.

Salvo, invece, l'altro uomo. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto con i vigili del fuoco e una ambulanza che ha iniziato la corsa verso il Pronto soccorso della clinica Sant'Anna di Pomezia. È qui che l'uomo, nonostante i tentativi di rianimazione, è morto. Sia alla Banditella Bassa che in ospedale sono intervenuti i carabinieri di Ardea, che stanno eseguendo accertamenti sull'accaduto. La salma è stata portata all'ospedale di Tor Vergata ed è a disposizione del magistrato di turno della Procura di Velletri.