Nettuno continua a fare i conti con l'emergenza Coronavirus. Poco fa, infatti, dal Comune hanno reso noto che c'è un nuovo contagio da Covid-19, legato al cluster del Bangladesh. Un particolare, si tratta di un uomo di 41 anni che è stato trasferito all'ospedale Spallanzani di Roma, dove è tuttora ricoverato. Sono stati posti in isolamento altri due suoi connazionali, conviventi dell'uomo. Ora la Asl Roma 6 sta lavorando per ricostruire i contatti avuti dallo straniero. "Gli attualmente positivi a Nettuno sono tre - hanno concluso dall'ente -, con una coppia di coniugi che resta in isolamento domiciliare dopo essere risultata positiva al Covid".