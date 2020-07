Sul posto, gli agenti intervenuti sono riusciti a distrarre l'uomo e, una volta afferrato, lo portavano in salvo all'interno dell'edificio. Le cause del gesto disperato sarebbero riconducibili a problemi personali, occupazionali ed economici.

Momenti di paura, questa mattina Terracina, per un uomo che minacciava di lanciarsi dal cornicione della palazzina dell'Inps. A dare l'allarme ai poliziotti del locale Commissariato, intervenuto nella sede dell'Ufficio di previdenza, è stato lo stesso uomo, che poco prima aveva segnalato personalmente all'operatore del 113 che si sarebbe suicidato lanciandosi nel vuoto.

