A causa della caduta l'uomo ha riportato una serie di ferite e contusioni che hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza: i soccorritori lo hanno trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti per gli accertamenti e le cure. Per i rilievi sulla dinamica e i riscontri del caso, è intervenuta invece la Polizia Locale.

Incidente stradale stamattina in viale Le Corbusieri a Latina, dove un anziano che percorreva in bicicletta la rotatoria all'incrocio con viale Bruxelles, è stato travolto da un'automobile, una Fiat 500L che lo ha urtato facendolo cadere a terra.

