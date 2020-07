Mette in moto e in pochi minuti l'auto viene avvolta dalle fiamme.

È accaduto pochi minuti fa tra via dei Mille e via Goito, dove una autovettura ha preso fuoco improvvisamente senza un apparente motivo, poco dopo che il conducente era salito in auto e messo un moto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a estinguere l'incendio.