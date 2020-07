Caso di Covid-19 alle autolinee di Sabaudia l'appello della Asl di Latina. Stiamo parlando del cittadino bengalese fermato questa mattina in Piazza Oberdan dalla Polizia Locale e dai Carabinieri, un venditore positivo al Covid che si stava dirigendo verso le spiagge di Sabaudia per vendere merce. In questo momento diventa quindi fondamentale risalire a tutte le persone che possono avere avuto contatti e più in generale che hanno viaggiato con il cittadino bengalese che ha preso dei mezzi pubblici prima da Roma Termini a Priverno Fossanova e poi dalla stazione di Fossanova a Sabaudia.

L'autobus preso dal venditore è il Cotral del 24 luglio linea Priverno-Fossanova - Sabaudia delle ore 8 e 50. "A coloro che hanno viaggiato - fanno sapere della Asl di Latina -occorre chiedere di contattare il numero verde regionale per essere successivamente contattati dal nostro Sisp. Numero verde Regionale Emergenza Covid 800.118.800, già presente anche sul nostro sito aziendale".E' fondamentale ora che ognuno faccia quindi la propria parte per tutelare le persone vicine e non solo. Sarà sufficiente contattare il numero indicato dalla Asl per attivare le procedure necessarie.