Un brutto incidente stradale si è verificato nelle prime ore di questa mattina a Lavinio, quartiere balneare di Anzio. In particolare, nei pressi del distributore 7 in via Ardeatina, si sono scontrati fra loro un'auto e una moti. Ad avere la peggio è stato il 17enne che guidava la moto, che è in condizioni molto gravi: il ragazzo, finito a terra, ha riportato serie ferite agli arti. Immediato l'arrivo di una ambulanza e di un elicottero del 118. Sul posto, subito dopo lo schianto, è intervenuta una Volante del commissariato di Anzio, mentre i rilievi sono stati eseguiti dagli agenti del Posto mobile della polizia stradale di Nettuno. L'uomo alla guida dell'auto è stato accompagnato in ospedale per sottoporlo ai test di rito per verificare il suo stato psicofisico.