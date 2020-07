Hanno divelto un albero e poi si sono dati alla fuga, ma senza far perdere del tutto le proprie tracce. E' successo a Norma, dove il Comune, attraverso un post di Facebook, ha denunciato l'atto vandalico sottolineando come, grazie al supporto dalla telecamere di videosorveglianza, i protagonisti del gesto siano già stati identificati: "Stanotte alle ore 3:15 circa -si legge nel post-, è stato commesso l'ennesimo atto vandalico ai danni dei beni comunali con l'abbattimento di un albero presso Piazza Plescito. .Premesso che il Comune procederà a perseguire i trasgressori sia civilmente che penalmente per tutte le violazioni accadute questa notte in Piazza Plebiscito. Si invitano i trasgressori e tutti i presenti, peraltro identificati dai sistemi di videosorveglianza, a comparire, se vorranno, accompagnati dai genitori per tutti i chiarimenti rispetto all'accaduto".