I soggetti, nel maggio scorso, si erano infatti resi autori di un'aggressione nei confronti di un 49enne a cui avevano causato lesioni alla testa ed al volto. Le successive indagini, permettevano di accertare che i tre, nei giorni successivi, avevano oltretutto minacciato di morte la vittima per cercare di rientrare illegalmente in possesso di alcuni beni mobili che un parente degli stessi aveva regalato al malcapitato prima di morire.

Prima le botte, poi le minacce di morte: scattano le denunce. Il tutto dopo le indagini portate avanti dai carabinieri della stazione di Gaeta che hanno portato al deferimento di tre uomini: un 71enne, un 24enne e un 28enne del posto, accusati tutti e tre del reato di "tentata estorsione in concorso".

