È una donna dipendente del Comune di Formia, di 60 anni il nuovo caso di contagio a Formia.

L'Asl si sta attivando per ricostruire tutti i contatti degli ultimi giorni avuti dalla donna. In particolare il sindaco di Formia Paola Villa sta provvedendo alle disposizioni relative al comune. In particolare se e quando chiudere gli uffici comunali per l'iginiezzazione.

Il caso è collegato alle due persone che sono venute a Formia da Milano. Nel pomeriggio i primi tamponi ai colleghi che hanno lavorato a stretto contatto con la donna e lunedì il comune sarà chiuso per la disinfestazione generale