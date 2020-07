«Nella Asl Roma 6 - ha fatto sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, all'interno del bollettino quotidiano relativo all'emergenza - dei tre nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore due sono uomini di nazionalità del Bangladesh testati al drive-in e un caso riguarda una donna in fase di pre-ospedalizzazione all'Istituto Tumori Regina Elena - IFO».

Tre nuovi casi di Coronavirus, con due di questi che sono d'importazione dall'estero e, in special modo, fanno parte dell'ormai noto cluster del Bangladesh.

