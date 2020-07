Albero abbattuto per gioco, il ragazzino si fa avanti e si assume le proprie responsabilità. È il vice si daco di Norma Elisa Ricci a sottolineare l'assunzione di responsabilità dell'autore del danneggiamento di stanotte in piazza Plebiscito: "Si può sbagliare, l'importante è ammettere l'errore ed essere pronti a pagarne le conseguenze. Da educatore e da Vicesindaco sono fiera di vedere un ragazzo assumere un atteggiamento così maturo, dopo aver commesso un bruttissimo gesto ai danni della Comunità".

Il ragazzo va tutelato, sottolineano proprio dal Comune: "Norma è popolata da bravissimi ragazzi, tutti lo sono, perché anche se un ragazzo commette un errore non deve essere considerato un cattivo ragazzo e comunque non deve essere insultato, ricordiamoci che possiamo giudicare e condannare duramente i gesti ma non le persone che li compiono. I giudizi e le condanne lasciamoli agli organi preposti. Il ragazzo che questa notte ha compiuto l'atto vandalico ha ammesso l'accaduto, assumendosene la piena responsabilità ed è perfettamente consapevole di doverne rispondere pagando tutto ciò che da tale atto obbligatoriamente ne conseguirà; non per il valore economico della cosa ma come necessario insegnamento educativo e civico. Nella speranza che questo serva di lezione a tutti e che si comprenda meglio, che la crescita di un paese sia soprattutto frutto del rispetto del bene comune, da parte di ogni singolo individuo che compone la nostra Comunità".