«Nella Asl Roma 6 - ha fatto sapere l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, all'interno del bollettino quotidiano relativo all'emergenza - dei tre nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore due sono uomini di nazionalità del Bangladesh testati al drive-in e un caso riguarda una donna in fase di pre-ospedalizzazione all'Istituto Tumori Regina Elena - IFO».

Tre nuovi casi di Coronavirus, con due di questi che sono d'importazione dall'estero e, in special modo, fanno parte dell'ormai noto cluster del Bangladesh.

Di conseguenza, ora le persone attualmente positive residenti in città sono sei. "Restano in isolamento domiciliare marito e moglie di Nettuno risultati positivi lo scorso 30 giugno" hanno confermato dal Comune riguardo ai due primi casi registrati dopo il periodo Covid-free.

E' in ospedale, invece, la donna classe 1934 trovata positiva al Coronavirus in fase di pre-ospedalizzazione all'ospedale "Regina Elena" di Roma.

Lo hanno annunciato poco fa dal Comune, spiegando che i due bengalesi trovati positivi al tampone drive-in sono i due uomini che convivevano con l'altro cittadino del Bangladesh risultato positivo al Covid-19 lo scorso 22 luglio e subito ricoverato in ospedale. I due, un 49enne e un 42enne, sono entrambi in quarantena a casa.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli