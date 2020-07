Sono otto i cittadini di Aprilia ancora positivi al Covid-19. A darne notizia è il sindaco Antonio Terra, che nella giornata di ieri ha inviato una nota per tracciare il bilancio settimanale sull'emergenza. Le persone contagiate in città restano in tutto 8, ma negli ultimi giorni non si sono registrati nuovi casi. Il cluster a destare maggior attenzione è quello relativo ai braccianti agricoli indiani e bengalesi, che ha fatto scattare l'allarme nella zona di Campoverde. E infatti sono soprattutto gli stranieri i più colpiti (6), mentre sono solo 2 i cittadini italiani ancora positivi al Coronavirus.

Sono invece 10 le persone non positive ma in isolamento precauzionale presso il proprio domicilio, tra queste ci sono 4 persone risultate negative al tampone ma in attesa di concludere il periodo di quarantena. Mentre altri cittadini sono in attesa del test. Dati che fanno ben sperare l'amministrazione comunale, che pone l'accento soprattutto sul pericolo derivante dai casi di importazione. «La situazione questa settimana è in miglioramento - commenta il sindaco Antonio Terra - permane la criticità di cittadini di origine straniera che rientrano ad Aprilia dall'estero, verso la quale però c'è la massima attenzione e uno scrupoloso monitoraggio da parte del personale sanitario, che ringrazio per l'impegno e la serietà. Ribadisco, anche in virtù di questo aspetto, che occorre mantenere prudenza e concentrazione, soprattutto nei luoghi ad uso pubblico e nei contatti con persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare».