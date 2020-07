Aumentano ancora i casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi contagi registrati in tutta la nazione sono stati 275, ossia 23 in più rispetto all'aumento di ieri (i nuovi casi erano 252). In totale, dunque, le persone che hanno contratto il Covid-19 dall'inizio della pandemia sono diventate 245.864.

Come ieri, poi, nel bollettino quotidiano del ministero della Salute sono stati accertati altri cinque decessi, per un totale di 35.102 vittime della pandemia.

Sul fronte delle guarigioni, infine, altri 128 pazienti hanno sconfitto il nuovo Coronavirus: le persone guarite, dunque, sono diventate 198.320.