Torna a riva dopo essersi fatto il bagni ma si accascia sul bagnasciuga privo di sensi. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso di alcuni bagnanti presenti in spiaggia in quanto l'uomo è morto praticamente subito, tra il panico generale dei bagnanti in una giornata affollata sulla spiaggia di Marina di Minturno come quella di ieri. L'episodio si è verificato ieri sull'arenile antistante lo Chalet Azzurro. La vittima è un 69 enne di Caserta, in villeggiatura a Minturno. Il medico legale della Asl intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatare che il decesso è avvenuto a causa di un malore. Sul posto era intervenuto anche il delegato di spiaggia di Scauri. La salma è stata poi trasferita al cimitero di Minturno prima del nuovo trasferimento a Caserta che avverrà nella giornata di oggi.